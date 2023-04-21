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Кличко підтримав петицію про пересадковий квиток у столичному транспорті

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 14:11
Кличко підтримав петицію про пересадковий квиток у столичному транспорті
Фото: Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію щодо впровадження системи пересадкового квитка в громадському транспорті столиці тривалістю 90 хвилин.

Джерело: відповідь Кличка на петицію

Дослівно: "У рамках заходів, спрямованих на розширення функціонала АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції № 11735 "Впровадити систему пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин" та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання відповідно до розділу VI положення".

Деталі: Автор петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, переконаний, що впровадження такого квитка дозволить здійснювати пересадку на інший громадський транспорт міста Києва протягом 90 хвилин, що  допоможе жителям міста діставатись до пункту призначення швидше та з більшим комфортом.

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Теми: Віталій КличкоКиївтранспортпетиція
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