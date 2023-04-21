Кличко поддержал петицию о пересадочном билете в столичном транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о внедрении системы пересадочного билета в общественном транспорте столицы продолжительностью 90 минут.

Источник: ответ Кличко на петицию

Дословно: "В рамках мероприятий, направленных на расширение функционала АСОП, сообщаем о поддержке электронной петиции № 11735 "Внедрить систему пересадочного билета в общественном транспорте продолжительностью 90 минут" и дальнейшую реализацию затронутого в электронной петиции вопроса в соответствии с разделом VI положения".

Детали: Автор петиции, которая набрала необходимое количество голосов, убежден, что внедрение такого билета позволит осуществлять пересадку на другой общественный транспорт города Киева в течение 90 минут, что поможет жителям города добираться до пункта назначения быстрее и с большим комфортом.