Київ розраховує на поступки Єврокомісії у відповідь на згоду призупинити імпорт

Київ готовий заплющити в очі на порушення Євросоюзом Угоди про асоціацію, яке полягає в очікуваному обмеженні щодо української агропродукції, але у відповідь розраховує на поступки Єврокомісії.

Про це йдеться у статті "Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС".

Єврокомісія пропонує до червня ввести заборону на чотири позиції українського агроекспорту (пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник), дозволивши натомість їхній транзит.

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Схвалення цієї пропозиції здатне поставити Україну у більш виграшну позицію, оскільки домовитися з Єврокомісією було б простіше, ніж з п'ятьма країнами, які вже заборонили імпорт.

Як зазначається, анонсоване Єврокомісією обмеження також виглядає таким, що явно суперечить Угоді про асоціацію з Україною. Угода забороняє введення термінових короткострокових обмежень для захисту нацвиробників.

За словами одного з українських переговірників, Київ заплющить очі на таке порушення Угоди з боку ЄС лише в обмін на певні преференції. А також – за умови гарантій, що обмеження не будуть продовжені після завершення їхньої дії у червні.

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"Саме тому Київ пропонує сформулювати причину введення тимчасового обмеження "у зв’язку з різкою зміною торговельних маршрутів, що спричинило проблеми виробників деяких країн", – йдеться у статті.

На думку уряду, таке формулювання не дає можливості продовжити обмеження.

"Київ визнає, що виникла логістична проблема, йде назустріч ЄС, щоб її усунути, а якщо в означений термін (тобто до червня) ЄС з цим не впорався – то це вже не має бути проблемами українських компаній", – йдеться у статті.

Зазначається, що ймовірність вийти із зернової кризи з мінімальними втратами в України дійсно є і вона явно не мінімальна.

Однак для цього Єврокомісії слід передусім переконати держави-сусідки України скасувати односторонні обмеження в обмін на запровадження обмежень на рівні Брюсселя.

Нагадаємо, 16 квітня польський уряд оголосив про введення заборони на весь український аграрний експорт, а також на його транзит (транзит пізніше розблокували). Фактично відразу про схожі заборони оголосили й інші сусіди України: спочатку Угорщина, потім – Словаччина, а потім – Болгарія та Румунія.

За даними Financial Times, Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-членів ЄС.

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