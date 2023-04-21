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Киев рассчитывает на уступки Еврокомиссии в ответ на согласие приостановить импорт

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 15:06

Киев готов закрыть глаза на нарушение Евросоюзом Соглашения об ассоциации, которое заключается в ожидаемом ограничении в отношении украинской агропродукции, но в ответ рассчитывает на уступки Еврокомиссии.

Об этом говорится в статье "Зерновой компромисс: как Брюссель хочет уладить кризис с украинским экспортом в ЕС".

Еврокомиссия предлагает до июня ввести запрет на четыре позиции украинского агроэкспорта (пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник), разрешив взамен их транзит.

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Одобрение этого предложения способно поставить Украину в более выигрышную позицию, поскольку договориться с Еврокомиссией было бы проще, чем с пятью странами, которые уже запретили импорт. 

Как отмечается, анонсированное Еврокомиссией ограничение также выглядит явно противоречащим Соглашению об ассоциации с Украиной. Соглашение запрещает введение срочных краткосрочных ограничений для защиты нацпроизводителей.

По словам одного из украинских переговорщиков, Киев закроет глаза на такое нарушение Соглашения со стороны ЕС только в обмен на определенные преференции. А также – при условии гарантий, что ограничения не будут продлены после завершения их действия в июне.

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"Именно поэтому Киев предлагает сформулировать причину введения временного ограничения в связи с резким изменением торговых маршрутов, что повлекло проблемы производителей некоторых стран", – говорится в статье.

По мнению правительства, такая формулировка не дает возможности продлить ограничения.

"Киев признает, что возникла логистическая проблема, идет навстречу ЕС, чтобы ее устранить, а если в обозначенный срок (то есть до июня) ЕС с этим не справился – то это уже не должно быть проблемами украинских компаний", – говорится в статье.

Отмечается, что вероятность выйти из зернового кризиса с минимальными потерями у Украины действительно есть и она явно не минимальная.

Однако для этого Еврокомиссии следует прежде всего убедить государства-соседи Украины отменить односторонние ограничения в обмен на введение ограничений на уровне Брюсселя.

Напомним, 16 апреля польское правительство объявило о введении запрета на весь украинский аграрный экспорт, а также на его транзит (транзит позже разблокировали). Фактически сразу о похожих запретах объявили и другие соседи Украины: сначала Венгрия, затем – Словакия, а затем – Болгария и Румыния.

По данным Financial Times, Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС.

Смотрите подробно о том, почему дружественная Польша ударила по украинскому экспорту и кто поможет Украине.

Темы: торговляЕврокомиссияимпорт
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