Адвокат із Київщини збирав для РФ дані про мінні поля й "Хаймарси" – попався з імітацією

Адвокат, який раніше працював у прокуратурі, шпигував на Росію: шукав мапи українських мінних полів, розвідував бойові позиції HIMARS, а також місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: СБУ викрила ще одного російського агента на Київщині.

Місцевий чинний адвокат, який раніше працював у прокуратурі і був звільнений із цієї структури у 2021 році внаслідок неуспішного проходження атестації, був завербований російською спецслужбою для розвідувально-підривної діяльності проти України.

За співпрацю з росіянами чоловік сподівався у випадку окупації обійняти керівну посаду в створених державою-агресором "правоохоронних органах" м. Києва.

За вказівкою ворога він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.

Крім того, агент РФ розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.

Адвокат підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.

Для збору інформації про місця дислокації з координатами базування, зокрема американських реактивних артилерійських систем "HIMARS", підозрюваний залучив свого знайомого – колишнього військовослужбовця ЗСУ.

За такі дані адвокат пообіцяв йому винагороду від 5 000 до 10 000 доларів США та посаду в правоохоронних органах окупантів. Отримати винагороду ексвійськовий міг лише після знищення техніки державою-агресором.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних спеціально виготовлених плану-карти з координатами розташування ракетних систем (HIMARS) та відео переміщення військової техніки.

Під час проведення ряду обшуків вилучено карти з координатами, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.