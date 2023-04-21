Адвокат из Киевской области собирал для РФ данные о минных полях и "Хаймарсах" – попался с имитацией

Адвокат, ранее работавший в прокуратуре, шпионил на Россию: искал карты украинских минных полей, разведывал боевые позиции HIMARS, а также места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: СБУ разоблачила еще одного российского агента на Киевщине.

Местный действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и был уволен из этой структуры в 2021 году в результате неуспешного прохождения аттестации, был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

За сотрудничество с россиянами мужчина надеялся в случае оккупации занять руководящую должность в созданных государством-агрессором "правоохранительных органах" г. Киева.

По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговской области, а также в прифронтовых районах востока Украины.

Кроме того, агент РФ разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

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Развединформация нужна была оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

Адвокат подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений.

Для сбора информации о местах дислокации с координатами базирования, в частности американских реактивных артиллерийских систем "HIMARS", подозреваемый привлек своего знакомого – бывшего военнослужащего ВСУ.

За такие данные адвокат пообещал ему вознаграждение от 5 000 до 10 000 долларов США и должность в правоохранительных органах оккупантов. Получить вознаграждение экс-военный мог только после уничтожения техники государством-агрессором.

Сотрудники СБУ сработали на опережение: разоблачили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных специально изготовленных плана-карты с координатами расположения ракетных систем (HIMARS) и видео перемещения военной техники.

Во время проведения ряда обысков изъяты карты с координатами, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. К сделке он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.