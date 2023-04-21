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Албанія скасувала безвіз для громадян РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 15:51
Албанія скасувала безвіз для громадян РФ
парламент Албанії, фото: Getty Images

Посольство Албанії в РФ повідомило про скасування безвізового режиму для громадян Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)" – йдеться у повідомленні.

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У дипмісії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.

Раніше росіяни могли в'їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня. Так Албанія стимулювала туризм.

Після російського вторгнення в Україну безвізовий в'їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, а Казахстан – до 90 днів протягом півроку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Читайте також: Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Теми: АлбаніяРосіябезвіз
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