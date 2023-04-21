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Албания отменила безвиз для граждан РФ

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 15:51
Албания отменила безвиз для граждан РФ
Парламент Албании, фото: Getty Images

Посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", – говорится в сообщении.

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В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода.

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Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Читайте также: Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: АлбанияРосcиябезвиз
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