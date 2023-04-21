Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Албания отменила безвиз для граждан РФ

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 15:51
Албания отменила безвиз для граждан РФ
Парламент Албании, фото: Getty Images

Посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", – говорится в сообщении.

В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода.

Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

ВИДЕО ДНЯ

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Читайте также: Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: АлбанияРосcиябезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Албания
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже
В Албании задержали танкер, который может нелегально перевозить российскую нефть
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: