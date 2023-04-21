Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УП-дискусії. Як змінився наш психоемоційний стан під час великої війни

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 15:50
УП-дискусії. Як змінився наш психоемоційний стан під час великої війни

УП-дискусії – новий спосіб спілкування з читачами Клубу УП у закритому форматі. Під час обговорення читачі "Української правди" разом з експертами та модератором дискутують, відповідають на різні питання в межах тематики та діляться своїм досвідом.

Вчора, 20 квітня, на другій дискусії журналістка Аліна Полякова разом з лікаркою-психіатринею та консультанткою у методі позитивної психотерапії Ляною Вантух поговорили про психоемоційний стан українця сьогодні, як підтримати себе та тих, хто втратив близьких під час війни. 

У обговоренні взяли участь читачі Клубу УП, які ставили і свої запитання спеціалістці. Відбувається дискусія онлайн на платформі ZOOM. 

Якщо вас цікавить тема ментального здоров'я, слухайте нас подкаст War-life balance від "Української правди"

Метою дискусій є комунікація між читачами Клубу УП, редакцією та експертами з різноманітних питань, щоб обговорити актуальне за сьогодні та почути нове від спеціалістів. 

Клуб УП – спільнота відповідальних та небайдужих читачів "Української правди", які систематично підтримують роботу редакцію. За допомогою внесків читачів наші журналісти мають змогу проводити важливі розслідування та працювати над актуальними темами.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: