УП-дискусії. Як змінився наш психоемоційний стан під час великої війни

УП-дискусії – новий спосіб спілкування з читачами Клубу УП у закритому форматі. Під час обговорення читачі "Української правди" разом з експертами та модератором дискутують, відповідають на різні питання в межах тематики та діляться своїм досвідом.

Вчора, 20 квітня, на другій дискусії журналістка Аліна Полякова разом з лікаркою-психіатринею та консультанткою у методі позитивної психотерапії Ляною Вантух поговорили про психоемоційний стан українця сьогодні, як підтримати себе та тих, хто втратив близьких під час війни.

У обговоренні взяли участь читачі Клубу УП, які ставили і свої запитання спеціалістці. Відбувається дискусія онлайн на платформі ZOOM.

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Метою дискусій є комунікація між читачами Клубу УП, редакцією та експертами з різноманітних питань, щоб обговорити актуальне за сьогодні та почути нове від спеціалістів.

Клуб УП – спільнота відповідальних та небайдужих читачів "Української правди", які систематично підтримують роботу редакцію. За допомогою внесків читачів наші журналісти мають змогу проводити важливі розслідування та працювати над актуальними темами.