УП-дискуссии. Как изменилось наше психоэмоциональное состояние во время большой войны

УП-дискуссии – новый способ общения с читателями Клуба УП в закрытом формате. Во время обсуждения читатели "Украинской правды" вместе с экспертами и модератором дискутируют, отвечают на различные вопросы в рамках тематики и делятся своим опытом.

Вчера, 20 апреля, на второй дискуссии журналистка Алина Полякова вместе с врачом-психиатром и консультантом в методе позитивной психотерапии Ляной Вантух поговорили о психоэмоциональном состоянии украинца сегодня, как поддержать себя и тех, кто потерял близких во время войны.

В обсуждении приняли участие читатели Клуба УП, которые задавали и свои вопросы специалисту. Дискуссия проходит в онлайн на платформе ZOOM.

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Целью дискуссий является коммуникация между читателями Клуба УП, редакцией и экспертами по различным вопросам, чтобы обсудить актуальное на сегодня и услышать новое от специалистов.

Клуб УП – сообщество ответственных и неравнодушных читателей "Украинской правды", которые систематически поддерживают работу редакции. С помощью взносов читателей наши журналисты могут проводить важные расследования и работать над актуальными темами.