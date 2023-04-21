Суд ЄС скоротив до 500 тисяч євро щоденний штраф Польщі у суперечці з Єврокомісією

Суд Європейського Союзу зменшив вдвічі – до 500 тисяч євро – щоденний штраф, що накладається на Польщу в суперечці з Єврокомісією про судову реформу.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

У 2021 році Суд ЄС постановив, що польська система притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності несумісна із законами союзу, а потім наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро за невиконання Варшавою його рішення про розпуск дисциплінарної палати суддів.

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Влітку 2022 року Польща ліквідувала Дисциплінарну палату і замість неї створила Палату професійної відповідальності. Втім, Єврокомісію не вдалось переконати, що це переформатування гарантує відсутність політичного тиску на суддів.

"Віцепрезидент (Суду ЄС. – Ред.) вважає, що заходи, запроваджені Польщею... можуть значною мірою забезпечити виконання тимчасових заходів, зазначених у рішенні від 14 липня 2021 року", – йдеться у заяві суду.

Суд зазначив, що дисциплінарна палата була розпущена, і заявив, що були вжиті заходи для зміцнення законних прав суддів, які постраждали від її рішень.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Єврокомісія відхилила прохання Варшави призупинити нарахування Польщі щоденних штрафів на 1 млн євро.

Оскільки Польща відмовилася платити, Брюссель стягує їх з коштів, які мали виділятися країні із загальноєвропейського бюджету.

Читайте детальніше на цю тему у статті Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.