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Суд ЄС скоротив до 500 тисяч євро щоденний штраф Польщі у суперечці з Єврокомісією

П'ятниця, 21 квітня 2023, 16:48

Суд Європейського Союзу зменшив вдвічі – до 500 тисяч євро – щоденний штраф, що накладається на Польщу в суперечці з Єврокомісією про судову реформу.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

У 2021 році Суд ЄС постановив, що польська система притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності несумісна із законами союзу, а потім наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро за невиконання Варшавою його рішення про розпуск дисциплінарної палати суддів.

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Влітку 2022 року Польща ліквідувала Дисциплінарну палату і замість неї створила Палату професійної відповідальності. Втім, Єврокомісію не вдалось переконати, що це переформатування гарантує відсутність політичного тиску на суддів. 

"Віцепрезидент (Суду ЄС. – Ред.) вважає, що заходи, запроваджені Польщею... можуть значною мірою забезпечити виконання тимчасових заходів, зазначених у рішенні від 14 липня 2021 року", – йдеться у заяві суду.

Суд зазначив, що дисциплінарна палата була розпущена, і заявив, що були вжиті заходи для зміцнення законних прав суддів, які постраждали від її рішень.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Єврокомісія відхилила прохання Варшави призупинити нарахування Польщі щоденних штрафів на 1 млн євро.

 Оскільки Польща відмовилася платити, Брюссель стягує їх з коштів, які мали виділятися країні із загальноєвропейського бюджету. 

Читайте детальніше на цю тему у статті Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.

Теми: ЄвропаПольща
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