Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд ЄС скоротив до 500 тисяч євро щоденний штраф Польщі у суперечці з Єврокомісією

П'ятниця, 21 квітня 2023, 16:48

Суд Європейського Союзу зменшив вдвічі – до 500 тисяч євро – щоденний штраф, що накладається на Польщу в суперечці з Єврокомісією про судову реформу.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

У 2021 році Суд ЄС постановив, що польська система притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності несумісна із законами союзу, а потім наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро за невиконання Варшавою його рішення про розпуск дисциплінарної палати суддів.

Влітку 2022 року Польща ліквідувала Дисциплінарну палату і замість неї створила Палату професійної відповідальності. Втім, Єврокомісію не вдалось переконати, що це переформатування гарантує відсутність політичного тиску на суддів. 

"Віцепрезидент (Суду ЄС. – Ред.) вважає, що заходи, запроваджені Польщею... можуть значною мірою забезпечити виконання тимчасових заходів, зазначених у рішенні від 14 липня 2021 року", – йдеться у заяві суду.

Суд зазначив, що дисциплінарна палата була розпущена, і заявив, що були вжиті заходи для зміцнення законних прав суддів, які постраждали від її рішень.

Минулого тижня Єврокомісія відхилила прохання Варшави призупинити нарахування Польщі щоденних штрафів на 1 млн євро.

ВІДЕО ДНЯ

 Оскільки Польща відмовилася платити, Брюссель стягує їх з коштів, які мали виділятися країні із загальноєвропейського бюджету. 

Читайте детальніше на цю тему у статті Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.

Теми: ЄвропаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Європа
У Європарламенті закликають зупинити постійне зловживання вето Угорщиною
Європарламент затвердив регулювання криптовалют
ЄС обмежиться розширенням чорних списків і закриттям лазівок у новому пакеті санкцій - ЗМІ
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: