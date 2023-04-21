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Суд ЕС сократил до 500 тысяч евро ежедневный штраф Польши в споре с Еврокомиссией

Пятница, 21 апреля 2023, 16:48

Суд Европейского Союза уменьшил вдвое – до 500 тысяч евро – ежедневный штраф, налагаемый на Польшу в споре с Еврокомиссией о судебной реформе.

Об этом говорится в решении суда, сообщает "Европейская правда".

В 2021 году Суд ЕС постановил, что польская система привлечения судей к дисциплинарной ответственности несовместима с законами союза, а затем наложил ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро за невыполнение Варшавой его решения о роспуске дисциплинарной палаты судей.

Летом 2022 года Польша ликвидировала Дисциплинарную палату и вместо нее создала Палату профессиональной ответственности. Впрочем, Еврокомиссию не удалось убедить, что это переформатирование гарантирует отсутствие политического давления на судей.

"Вице-президент (Суда ЕС. – Ред.) считает, что меры, введенные Польшей... могут в значительной степени обеспечить выполнение временных мер, указанных в решении от 14 июля 2021 года", – говорится в заявлении суда.

Суд отметил, что дисциплинарная палата была распущена, и заявил, что были приняты меры для укрепления законных прав судей, пострадавших от ее решений.

На прошлой неделе Еврокомиссия отклонила просьбу Варшавы приостановить начисление Польше ежедневных штрафов на 1 млн евро.

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Поскольку Польша отказалась платить, Брюссель взимает их из средств, которые должны были выделяться стране из общеевропейского бюджета.

Читайте подробнее на эту тему в статье Деньги или союзники: как ЕС поставил польские власти перед непростым выбором.

Темы: ЕвропаПольша
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