Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС

Понад 16 тисяч військових Збройних сил України вже пройшли навчання у країнах Європейського Союзу.

Про це у Twitter написав високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель розповів про підтримку України з боку ЄС на засіданні у форматі "Рамштайн".

Реклама:

"Понад 16 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання. Вже поставлено боєприпасів та ракет на суму понад 600 мільйонів євро. Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити перемогу України", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 17 жовтня була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). В середині листопада вона розпочала роботу. Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

Також варто зазначити, що Євросоюз вже схвалив загальну схему закупівлі боєприпасів для України та виділив на це 2 млрд євро. Однак країни-члени продовжують сперечатися щодо деяких деталей – зокрема, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії зі США та Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.