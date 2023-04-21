Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 17:41

Понад 16 тисяч військових Збройних сил України вже пройшли навчання у країнах Європейського Союзу.

Про це у Twitter написав високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Європейська правда". 

Боррель розповів про підтримку України з боку ЄС на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Понад 16 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання. Вже поставлено боєприпасів та ракет на суму понад 600 мільйонів євро. Робота над спільними закупівлями триває. ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб забезпечити перемогу України", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 17 жовтня була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). В середині листопада вона розпочала роботу. Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

Також варто зазначити, що Євросоюз вже схвалив загальну схему закупівлі боєприпасів для України та виділив на це 2 млрд євро. Однак країни-члени продовжують сперечатися щодо деяких деталей – зокрема, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії зі США та Британії. 

Видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвропаарміяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Європа
Суд ЄС скоротив до 500 тисяч євро щоденний штраф Польщі у суперечці з Єврокомісією
У Європарламенті закликають зупинити постійне зловживання вето Угорщиною
Європарламент затвердив регулювання криптовалют
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: