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Более 16 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в рамках миссии ЕС

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 17:41

Более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины уже прошли обучение в странах Европейского Союза.

Об этом в Twitter написал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал о поддержке Украины со стороны ЕС на заседании в формате "Рамштайн".

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"Более 16 тысяч украинских солдат уже прошли обучение. Уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро. Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины", – отметил Боррель.

Напомним, 17 октября была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). В середине ноября она начала работу. Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

Также стоит отметить, что Евросоюз уже одобрил общую схему закупки боеприпасов для Украины и выделил на это 2 млрд евро. Однако страны-члены продолжают спорить относительно некоторых деталей – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Великобритании.

ВИДЕО ДНЯ

Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Франция и Польша поспорили в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.

Темы: ЕвропаармияЕвропа
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