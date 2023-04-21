Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 16 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в рамках миссии ЕС

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 17:41

Более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины уже прошли обучение в странах Европейского Союза.

Об этом в Twitter написал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал о поддержке Украины со стороны ЕС на заседании в формате "Рамштайн".

"Более 16 тысяч украинских солдат уже прошли обучение. Уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро. Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины", – отметил Боррель.

Напомним, 17 октября была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). В середине ноября она начала работу. Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

Также стоит отметить, что Евросоюз уже одобрил общую схему закупки боеприпасов для Украины и выделил на это 2 млрд евро. Однако страны-члены продолжают спорить относительно некоторых деталей – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Великобритании.

Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Франция и Польша поспорили в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕвропаармияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Европа
Суд ЕС сократил до 500 тысяч евро ежедневный штраф Польши в споре с Еврокомиссией
В Европарламенте призывают остановить постоянное злоупотребление Венгрией правом вето
Европарламент утвердил регулирование криптовалют
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: