По всій Україні оголошували повітряну тривогу

По всій території України 21 квітня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, масштабну повітряну тривогу оголошували через зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область – ред.). Літак перебував в районі Тамбова.

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Російський винищувач МіГ-31К може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

Оновлено: Приблизно о 19.00 хвилин почали йти відбої.

мапа станом на 18.33