Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 19:03
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
ФОТО GETTY IMAGES

По всій території України 21 квітня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, масштабну повітряну тривогу оголошували через зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область – ред.). Літак перебував в районі Тамбова.

Російський винищувач МіГ-31К може нести аеробалістичну ракету "Кинджал". 

Оновлено: Приблизно о 19.00 хвилин почали йти відбої.

 
мапа станом на 18.33

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряні сили пояснили дивний "графік" тривог уночі 21 квітня
Ізраїль протестує в Києві вдосконалену систему сповіщення про обстріли – більш "точкову"
Українські захисники збили за ніч 8 "Шахедів"
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: