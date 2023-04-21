По всій Україні оголошували повітряну тривогу
П'ятниця, 21 квітня 2023, 19:03
По всій території України 21 квітня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП
Деталі: Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, масштабну повітряну тривогу оголошували через зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область – ред.). Літак перебував в районі Тамбова.
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Оновлено: Приблизно о 19.00 хвилин почали йти відбої.
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