По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Пятница, 21 апреля 2023, 19:03
По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП
Детали: Как уточнил УП представитель Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога была объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область - ред.).
Реклама:
Самолет находился в районе Тамбова.
Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Обновлено: Примерно в 19.00 минут начали идти отбои.
ВИДЕО ДНЯ