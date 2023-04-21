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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 19:03
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
ФОТО GETTY IMAGES

По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Как уточнил УП представитель Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога была объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область - ред.).

Самолет находился в районе Тамбова.

Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Обновлено: Примерно в 19.00 минут начали идти отбои.

 
карта по состоянию на 18.33

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Темы: воздушная тревога
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