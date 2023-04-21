Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів

Правоохоронці викрили злочинну групу лікарів на Хмельниччині, які виготовляли фіктивні документи та медичні довідки для осіб, зокрема і для громадян, які підлягають мобілізації.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора, прокуратура Хмельницької області

Деталі: За даними поліції, до злочинної групи входили голова комісії, керівництво лікарні, різні лікарі за фахом – анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра та шестеро довірених осіб.

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Згідно з розробленим планом, фігуранти за певну винагороду поставили на потік виготовлення документів, зокрема і оформлення фіктивних історій хвороб для встановлення груп інвалідності, що надавало можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

Суми винагороди коливалися від 2 000 до 10 000 доларів США в залежності від пакета документів. Фігуранти пропонували "послуги" з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій захворювань та сприяння в отриманні груп інвалідності.

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Шестеро довірених осіб медпрацівників підшукували "клієнтів" та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі "в роботу".

Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра. За 100 доларів на день вона реєструвала отримані документи, відповідала за отримання та передачу грошей організатору незаконної схеми.

В ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США, зазначають у ДСР НПУ.

20 квітня поліцейські викрили голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4 600 доларів США хабаря за виготовлення медичних документів та оформлення фіктивної історії хвороби для встановлення 2-ї групи інвалідності.

Такий пакет документів надав би можливість безперешкодно виїхати за кордон особі призовного віку. Всіх фігурантів було затримано.

За результатами обшуків у службових кабінетах, за місцем мешкання фігурантів та у їхніх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 7 мільйонів гривень.

За даними ОГП, всім трьом затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.