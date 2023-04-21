Наштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей

Правоохранители разоблачили преступную группу врачей в Хмельницкой области, которые изготавливали фиктивные документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора, прокуратура Хмельницкой области

Детали: По данным полиции, в преступную группу входили председатель комиссии, руководство больницы, различные врачи по специальности - анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных лиц.

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Согласно разработанному плану, фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что давало возможность уклониться от военной службы и выехать за границу.

Суммы вознаграждения колебались от 2 000 до 10 000 долларов США в зависимости от пакета документов. Фигуранты предлагали "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформление фиктивных историй заболеваний и содействие в получении групп инвалидности.

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Шестеро доверенных лиц медработников подыскивали "клиентов" и собирали их личные документы для дальнейшей передачи "в работу".

Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору незаконной схемы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов США, отмечают в ДСР НПУ.

20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одно из доверенных лиц сразу после получения и распределения 4 600 долларов США взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности.

Такой пакет документов предоставил бы возможность беспрепятственно выехать за границу лицу призывного возраста. Все фигуранты были задержаны.

По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту жительства фигурантов и в их авто были изъяты деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 7 миллионов гривен.

По данным ОГП, всем трем задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения, а также сообщении о подозрении другим участникам преступной схемы.