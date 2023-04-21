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Глава Пентагону: Війна Путіна є причиною розширення НАТО, а не наслідком

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 19:11

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент РФ Владімір Путін припустився "низки серйозних прорахунків, коли вторгся в Україну більше року тому".

Про це він заявив після засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Він думав, що Україна не дасть відсіч, але Україна стоїть міцно за допомогою своїх партнерів. Путін думав, що наша єдність буде зруйнована, але жорстока війна за вибором Росії лише зблизила нас", – сказав Остін.

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Остін відзначив, що Фінляндія, яка вже давно бере участь у цій контактній групі, сьогодні присутня як новий союзник НАТО і припустив, що незабаром до неї приєднається Швеція.

"Це робить дещо чітко зрозумілим – війна Путіна не є наслідком розширення НАТО, вона є причиною розширення НАТО", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що на новій зустрічі формату "Рамштайн" можуть обговорювати якісь нові види зброї, але важливим завданням залишається підтримання боєздатності вже наявних в України систем.

Теми: ПутінНАТОвійнаРосія
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