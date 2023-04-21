Глава Пентагона: Война Путина является причиной расширения НАТО, а не следствием

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент РФ Владимир Путин допустил "ряд серьезных просчетов, когда вторгся в Украину более года назад".

Об этом он заявил после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина стоит крепко с помощью своих партнеров. Путин думал, что наше единство будет разрушено, но жестокая война по выбору России только сблизила нас", – сказал Остин.

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Остин отметил, что Финляндия, которая уже давно участвует в этой контактной группе, сегодня присутствует как новый союзник НАТО и предположил, что вскоре к ней присоединится Швеция.

"Это делает кое-что четко понятным – война Путина не является следствием расширения НАТО, она является причиной расширения НАТО", – сказал он.

Ранее сообщалось, что на встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что на новой встрече формата "Рамштайн" могут обсуждать какие-то новые виды оружия, но важной задачей остается поддержание боеспособности уже имеющихся у Украины систем.