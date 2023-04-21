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Очільник Пентагону: "Зливи" секретних документів не роз'єднають союзників

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 19:40

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю запевнив, що інцидент із витоком секретної інформації Пентагону не вплине на відносини із союзниками.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Остін сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Очільник Пентагону підкреслив у вступному слові, що ставиться до питання "зливу" секретної розвідувальної інформації дуже серйозно, й США "продовжать тісно і з повагою працювати з нашими глибоко шанованими союзниками і партнерами".

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"Я був вражений вашою (союзників – ред.) солідарністю і вашим прагненням відкинути спроби розділити нас. І ми не допустимо, щоб щось нас розділило. І ми не допустимо, аби будь-що зруйнувало нашу єдність", – наголосив він.

Як відомо, в останні тижні американські ЗМІ публікували низку матеріалів про "злиті" таємні документи Пентагону, в яких містилась інформація про військовий потенціал України та Росії, а також розвідувальні дані про союзників США.

Як стверджується, непублічно партнери Вашингтона висловили невдоволення інцидентом, який загрожував підірвати їхню співпрацю через сумніви в надійності зберігання інформації у США.

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У витоку надсекретних даних військової розвідки був звинувачений 21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра. Йому висунули звинувачення в незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

Читайте також: Шпигун нового покоління: що з'ясувало розслідування зливу секретних документів Пентагону.

Теми: СШАрозвідка
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