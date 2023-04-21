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Глава Пентагона: "Сливы" секретных документов не разъединят союзников

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 19:40

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заверил, что инцидент с утечкой секретной информации Пентагона не повлияет на отношения с союзниками.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Глава Пентагона подчеркнул во вступительном слове, что относится к вопросу "слива" секретной разведывательной информации очень серьезно, и США "продолжат тесно и с уважением работать с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнерами".

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"Я был поражен вашей (союзников – ред.) солидарностью и вашим стремлением отвергнуть попытки разделить нас. И мы не допустим, чтобы что-то нас разделило. И мы не допустим, чтобы что-либо разрушило наше единство", – подчеркнул он.

Как известно, в последние недели американские СМИ публиковали ряд материалов о "слитых" секретных документах Пентагона, в которых содержалась информация о военном потенциале Украины и России, а также разведывательные данные о союзниках США.

Как утверждается, непублично партнеры Вашингтона выразили недовольство инцидентом, который угрожал подорвать их сотрудничество из-за сомнений в надежности хранения информации в США.

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В утечке сверхсекретных данных военной разведки был обвинен 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Ему предъявили обвинения в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

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Темы: СШАразведка
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