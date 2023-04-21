Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Пентагона: "Сливы" секретных документов не разъединят союзников

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 19:40

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заверил, что инцидент с утечкой секретной информации Пентагона не повлияет на отношения с союзниками.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Глава Пентагона подчеркнул во вступительном слове, что относится к вопросу "слива" секретной разведывательной информации очень серьезно, и США "продолжат тесно и с уважением работать с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнерами".

"Я был поражен вашей (союзников – ред.) солидарностью и вашим стремлением отвергнуть попытки разделить нас. И мы не допустим, чтобы что-то нас разделило. И мы не допустим, чтобы что-либо разрушило наше единство", – подчеркнул он.

Как известно, в последние недели американские СМИ публиковали ряд материалов о "слитых" секретных документах Пентагона, в которых содержалась информация о военном потенциале Украины и России, а также разведывательные данные о союзниках США.

Как утверждается, непублично партнеры Вашингтона выразили недовольство инцидентом, который угрожал подорвать их сотрудничество из-за сомнений в надежности хранения информации в США.

В утечке сверхсекретных данных военной разведки был обвинен 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Ему предъявили обвинения в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Шпион нового поколения: что выяснило расследование слива секретных документов Пентагона.

Темы: СШАразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
США
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
Молодой датчанин совершил самоподжог под посольством США в Копенгагене
США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams – AP
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: