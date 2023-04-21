Залужний розповів, як морпіхи ЗСУ дають перцю Тихоокеанському флоту під Вугледаром

Морські піхотинці місяцями ефективно нищать російських окупантів під Вугледаром на Донеччині.

Джерело: відео, поширене на сторінці головнокомандувача Валерія Залужного у Facebook

Пряма мова: "Воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледара.

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В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, морська піхота проводить як оборонні так і контрнаступальні дії. Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледара та розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти".

Деталі: Зазначається, що українські морські піхотинці постійно тренуються та вдосконалюються, щоб давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.

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Один із командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій розповідає наступне: "Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, більше двадцяти морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад".