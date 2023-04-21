Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний розповів, як морпіхи ЗСУ дають перцю Тихоокеанському флоту під Вугледаром

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 20:34
Залужний розповів, як морпіхи ЗСУ дають перцю Тихоокеанському флоту під Вугледаром
скриншот з мапи Deep State

Морські піхотинці місяцями ефективно нищать російських окупантів під Вугледаром на Донеччині.

Джерело: відео, поширене на сторінці головнокомандувача Валерія Залужного у Facebook

Пряма мова: "Воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледара.

Реклама:

В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, морська піхота проводить як оборонні так і контрнаступальні дії. Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледара та розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти".

Деталі: Зазначається, що українські морські піхотинці постійно тренуються та вдосконалюються, щоб давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.

ВІДЕО ДНЯ

Один із командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій розповідає наступне: "Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, більше двадцяти морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад".

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: