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Залужный рассказал, как морпехи ВСУ дают перца Тихоокеанскому флоту под Угледаром

Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 20:34
Залужный рассказал, как морпехи ВСУ дают перца Тихоокеанскому флоту под Угледаром
скриншот с карты Deep State

Морские пехотинцы месяцами эффективно уничтожают российских оккупантов под Угледаром в Донецкой области.

Источник: видео, распространенное на странице главнокомандующего Валерия Залужного в Facebook

Прямая речь: "Воины 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, морская пехота проводит как оборонительные так и контрнаступательные действия. Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска - 155-ю отдельную бригаду морской пехоты".

Детали: Отмечается, что украинские морские пехотинцы постоянно тренируются и совершенствуются, чтобы давать отпор врагу на каждом клочке родной земли.

Один из командиров 35-й бригады морской пехоты Сергей рассказывает следующее: "Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад".

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Темы: Донецкая областьвойна
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