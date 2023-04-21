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Топ-генерал США: Російські війська в Україні потерпають від нікудишніх дисципліни й бойового духу

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:40

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив, що російські війська, на відміну від українських, потерпають через слабкі мотивацію, дисципліну й бойовий дух.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Міллі заявив у п’ятницю за підсумками Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Топ-генерал США підкреслив, що українські військові "продовжують демонструвати дуже хороші результати" у боротьбі проти Росії, тоді як російським бракує волі й бойового духу.

"На відміну від українських військ, які мають високу мотивацію боротися за свою країну, боротися за свою свободу, свою демократію і свій спосіб життя, росіянам бракує лідерства, їм бракує волі, їхній моральний дух низький, а дисципліна погіршується", – сказав він.

За словами Міллі, Росія "витрачає значні людські ресурси для дуже незначних здобутків", а посилення законодавства про призов "без розбору втягує (російських – ред.) громадян у хаос війни".

"За останній рік тимчасові територіальні здобутки Росії супроводжувалися величезними втратами. На додаток до них сотні тисяч росіян покинули свою країну. Вони намагаються уникнути участі у війні Путіна", – підкреслив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

На початку року Марк Міллі говорив, що за менш як рік відтоді, як Москва почала своє вторгнення в Україну, Росія програла на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях.

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Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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