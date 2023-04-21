Топ-генерал США: Российские войска в Украине страдают от никудышных дисциплины и боевого духа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что российские войска, в отличие от украинских, страдают из-за слабой мотивации, дисциплины и боевого духа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Милли заявил в пятницу по итогам Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Топ-генерал США подчеркнул, что украинские военные "продолжают демонстрировать очень хорошие результаты" в борьбе против России, тогда как российским не хватает воли и боевого духа.

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"В отличие от украинских войск, которые имеют высокую мотивацию бороться за свою страну, бороться за свою свободу, свою демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает лидерства, им не хватает воли, их моральный дух низкий, а дисциплина ухудшается", – сказал он.

По словам Милли, Россия "тратит значительные человеческие ресурсы для очень незначительных достижений", а ужесточение законодательства о призыве "без разбора втягивает (российских – ред.) граждан в хаос войны".

"За последний год временные территориальные достижения России сопровождались огромными потерями. В дополнение к ним сотни тысяч россиян покинули свою страну. Они пытаются избежать участия в войне Путина", – подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

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В начале года Марк Милли говорил, что за менее чем год с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину, Россия проиграла на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.