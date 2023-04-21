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В Італії заморозили активи росіянина Артема Усса, який втік від правосуддя

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 23:41

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті видав указ про заморожування активів росіянина Артема Усса – сина колишнього губернатора Красноярського краю РФ, який у США розшукується через порушення санкцій і відмивання коштів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Після розслідування, проведеного спеціальним підрозділом фінансової гвардії Італії, Джорджетті підписав указ про заморожування активів відповідно до закону про протидію фінансування тероризму та діяльності країн, які загрожують міжнародному миру і безпеці.

До італійських активів Артема Усса входять "40,1% акціонерного капіталу" компанії Luxury Sardinia, якою володіє кіпрська компанія, невелика віллу в провінції Мілан (де Усс перебував під домашнім арештом) і трохи більше 160 тисяч євро на банківському рахунку.

Артем Усс був затриманий у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США його звинувачують у порушенні санкцій і відмиванні грошей. У березні італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США. Уже наступного дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійські правоохоронці підозрюють, що до втечі Усса причетні спецслужби РФ.

Міністр юстиції Італії Карло Нордіо ініціював дисциплінарне розслідування щодо трьох суддів апеляційного суду Мілана, які ухвалили рішення відпустити з-під варти сина губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса, після чого він незаконно виїхав до Росії.

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Теми: ІталіяРосіяшпигунство
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