Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии заморозили активы россиянина Артема Усса, который сбежал от правосудия

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 23:41

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти издал указ о замораживании активов россиянина Артема Усса – сына бывшего губернатора Красноярского края РФ, который в США разыскивается за нарушение санкций и отмывание средств.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

После расследования, проведенного специальным подразделением финансовой гвардии Италии, Джорджетти подписал указ о замораживании активов в соответствии с законом о противодействии финансированию терроризма и деятельности стран, которые угрожают международному миру и безопасности.

В итальянские активы Артема Усса входят "40,1% акционерного капитала" компании Luxury Sardinia, которой владеет кипрская компания, небольшая вилла в провинции Милан (где Усс находился под домашним арестом) и чуть более 160 тысяч евро на банковском счете.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Уже на следующий день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянские правоохранители подозревают, что к побегу Усса причастны спецслужбы РФ.

Министр юстиции Италии Карло Нордио инициировал дисциплинарное расследование в отношении трех судей апелляционного суда Милана, которые приняли решение отпустить из-под стражи сына губернатора Красноярского края РФ Артема Усса, после чего он незаконно выехал в Россию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИталияРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Италия
В Италии члены мафии предлагают компенсацию семье парня, которого они "по ошибке" убили
Италия передала Украине часть самоходных гаубиц М109 – СМИ
Италия установила для OpenAI дедлайн до конца апреля, чтобы удовлетворить требования по ChatGPT
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: