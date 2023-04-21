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В Италии заморозили активы россиянина Артема Усса, который сбежал от правосудия

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 23:41

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти издал указ о замораживании активов россиянина Артема Усса – сына бывшего губернатора Красноярского края РФ, который в США разыскивается за нарушение санкций и отмывание средств.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

После расследования, проведенного специальным подразделением финансовой гвардии Италии, Джорджетти подписал указ о замораживании активов в соответствии с законом о противодействии финансированию терроризма и деятельности стран, которые угрожают международному миру и безопасности.

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В итальянские активы Артема Усса входят "40,1% акционерного капитала" компании Luxury Sardinia, которой владеет кипрская компания, небольшая вилла в провинции Милан (где Усс находился под домашним арестом) и чуть более 160 тысяч евро на банковском счете.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США. Уже на следующий день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянские правоохранители подозревают, что к побегу Усса причастны спецслужбы РФ.

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Министр юстиции Италии Карло Нордио инициировал дисциплинарное расследование в отношении трех судей апелляционного суда Милана, которые приняли решение отпустить из-под стражи сына губернатора Красноярского края РФ Артема Усса, после чего он незаконно выехал в Россию.

Темы: ИталияРосcияшпионаж
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