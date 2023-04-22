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Ціни на продукти харчування в Угорщині зросли найбільше в ЄС

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 09:16

Угорщина зіткнулася з найбільшим зростанням цін на продукти харчування у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентсто АР.

Останніми місяцями ціни на продукти харчування різко зросли по всій Європі, підскочивши в березні на 19,6% порівняно з попереднім роком.

Однак в Угорщині ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 45% за рік, свідчать дані статистичного бюро ЄС Eurostat. Угорський показник значно перевищує показник у сусідній Словаччині, де ціни виросли трохи більше ніж на 29%.

Таке зростання цін сильно б'є по споживачах у центральноєвропейській країні, змушуючи угорців змінювати продуктів харчування, які вони купують, та кількість, яку вони можуть собі дозволити.

Деякі види продуктів харчування в Угорщині за останній рік подорожчали майже вдвічі. Основні продукти харчування, такі як яйця, молоко, олія та хліб, подорожчали на 72-80%, що сильно б'є по кишені споживачів. 

Більшість європейських економік стикаються з аналогічними труднощами на тлі війни Росії в Україні, однак неефективність у сільському господарстві та харчовій промисловості Угорщини, а також історична девальвація форинту зробили "екстремальну інфляцію" в країні гіршою, ніж будь-де у ЄС, пояснив Петер Віровац, головний економіст ING Hungary.

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"Всюди були посухи, скрізь зросли ціни на енергію, скрізь зросли витрати постачальників. Але якщо виробництво недостатньо ефективне, то, звичайно, вітчизняні виробники виявлять, що оплачувати ці витрати набагато обтяжливіше", – сказав Віровац.

Загальний рівень інфляції в Угорщині зріс до 25,6%, що також є найвищим показником в ЄС. Загалом у Євросоюзі середній рівень інфляції сповільнився до 8,3% минулого місяця.

В грудні глава уряду Віктор Орбан збільшив дефіцит бюджету Угорщини після того, як парламент затвердив документ.

Теми: УгорщинаЄСвійна
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