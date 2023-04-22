Ціни на продукти харчування в Угорщині зросли найбільше в ЄС

Угорщина зіткнулася з найбільшим зростанням цін на продукти харчування у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентсто АР.

Останніми місяцями ціни на продукти харчування різко зросли по всій Європі, підскочивши в березні на 19,6% порівняно з попереднім роком.

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Однак в Угорщині ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 45% за рік, свідчать дані статистичного бюро ЄС Eurostat. Угорський показник значно перевищує показник у сусідній Словаччині, де ціни виросли трохи більше ніж на 29%.

Таке зростання цін сильно б'є по споживачах у центральноєвропейській країні, змушуючи угорців змінювати продуктів харчування, які вони купують, та кількість, яку вони можуть собі дозволити.

Деякі види продуктів харчування в Угорщині за останній рік подорожчали майже вдвічі. Основні продукти харчування, такі як яйця, молоко, олія та хліб, подорожчали на 72-80%, що сильно б'є по кишені споживачів.

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Більшість європейських економік стикаються з аналогічними труднощами на тлі війни Росії в Україні, однак неефективність у сільському господарстві та харчовій промисловості Угорщини, а також історична девальвація форинту зробили "екстремальну інфляцію" в країні гіршою, ніж будь-де у ЄС, пояснив Петер Віровац, головний економіст ING Hungary.

"Всюди були посухи, скрізь зросли ціни на енергію, скрізь зросли витрати постачальників. Але якщо виробництво недостатньо ефективне, то, звичайно, вітчизняні виробники виявлять, що оплачувати ці витрати набагато обтяжливіше", – сказав Віровац.

Загальний рівень інфляції в Угорщині зріс до 25,6%, що також є найвищим показником в ЄС. Загалом у Євросоюзі середній рівень інфляції сповільнився до 8,3% минулого місяця.

В грудні глава уряду Віктор Орбан збільшив дефіцит бюджету Угорщини після того, як парламент затвердив документ.