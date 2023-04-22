Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ціни на продукти харчування в Угорщині зросли найбільше в ЄС

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 09:16

Угорщина зіткнулася з найбільшим зростанням цін на продукти харчування у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентсто АР.

Останніми місяцями ціни на продукти харчування різко зросли по всій Європі, підскочивши в березні на 19,6% порівняно з попереднім роком.

Реклама:

Однак в Угорщині ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 45% за рік, свідчать дані статистичного бюро ЄС Eurostat. Угорський показник значно перевищує показник у сусідній Словаччині, де ціни виросли трохи більше ніж на 29%.

Таке зростання цін сильно б'є по споживачах у центральноєвропейській країні, змушуючи угорців змінювати продуктів харчування, які вони купують, та кількість, яку вони можуть собі дозволити.

Деякі види продуктів харчування в Угорщині за останній рік подорожчали майже вдвічі. Основні продукти харчування, такі як яйця, молоко, олія та хліб, подорожчали на 72-80%, що сильно б'є по кишені споживачів. 

ВІДЕО ДНЯ

Більшість європейських економік стикаються з аналогічними труднощами на тлі війни Росії в Україні, однак неефективність у сільському господарстві та харчовій промисловості Угорщини, а також історична девальвація форинту зробили "екстремальну інфляцію" в країні гіршою, ніж будь-де у ЄС, пояснив Петер Віровац, головний економіст ING Hungary.

"Всюди були посухи, скрізь зросли ціни на енергію, скрізь зросли витрати постачальників. Але якщо виробництво недостатньо ефективне, то, звичайно, вітчизняні виробники виявлять, що оплачувати ці витрати набагато обтяжливіше", – сказав Віровац.

Загальний рівень інфляції в Угорщині зріс до 25,6%, що також є найвищим показником в ЄС. Загалом у Євросоюзі середній рівень інфляції сповільнився до 8,3% минулого місяця.

В грудні глава уряду Віктор Орбан збільшив дефіцит бюджету Угорщини після того, як парламент затвердив документ.

Теми: УгорщинаЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Угорщина
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: