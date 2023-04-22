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Цены на продукты питания в Венгрии выросли больше всего в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 09:16

Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на продукты питания в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

В последние месяцы цены на продукты питания резко выросли по всей Европе, подскочив в марте на 19,6% по сравнению с предыдущим годом.

Однако в Венгрии цены на продукты питания выросли более чем на 45% за год, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat. Венгерский показатель значительно превышает показатель в соседней Словакии, где цены выросли чуть более чем на 29%.

Такой рост цен сильно бьет по потребителям в центральноевропейской стране, заставляя венгров менять продукты питания, которые они покупают, и количество, которое они могут себе позволить.

Некоторые виды продуктов питания в Венгрии за последний год подорожали почти вдвое. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, масло и хлеб, подорожали на 72-80%, что сильно бьет по карману потребителей. 

Большинство европейских экономик сталкиваются с аналогичными трудностями на фоне войны России в Украине, однако неэффективность в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Венгрии, а также историческая девальвация форинта сделали "экстремальную инфляцию" в стране хуже, чем где-либо в ЕС, пояснил Петер Вировац, главный экономист ING Hungary.

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"Повсюду были засухи, везде выросли цены на энергию, везде выросли расходы поставщиков. Но если производство недостаточно эффективно, то, конечно, отечественные производители обнаружат, что оплачивать эти расходы гораздо обременительнее", – сказал Вировац.

Общий уровень инфляции в Венгрии вырос до 25,6%, что также является самым высоким показателем в ЕС. В целом в Евросоюзе средний уровень инфляции замедлился до 8,3% в прошлом месяце.

В декабре глава правительства Виктор Орбан увеличил дефицит бюджета Венгрии после того, как парламент утвердил документ.

Темы: ВенгрияЕСвойна
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