Цены на продукты питания в Венгрии выросли больше всего в ЕС

Венгрия столкнулась с наибольшим ростом цен на продукты питания в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

В последние месяцы цены на продукты питания резко выросли по всей Европе, подскочив в марте на 19,6% по сравнению с предыдущим годом.

Реклама:

Однако в Венгрии цены на продукты питания выросли более чем на 45% за год, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat. Венгерский показатель значительно превышает показатель в соседней Словакии, где цены выросли чуть более чем на 29%.

Такой рост цен сильно бьет по потребителям в центральноевропейской стране, заставляя венгров менять продукты питания, которые они покупают, и количество, которое они могут себе позволить.

Некоторые виды продуктов питания в Венгрии за последний год подорожали почти вдвое. Основные продукты питания, такие как яйца, молоко, масло и хлеб, подорожали на 72-80%, что сильно бьет по карману потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Большинство европейских экономик сталкиваются с аналогичными трудностями на фоне войны России в Украине, однако неэффективность в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Венгрии, а также историческая девальвация форинта сделали "экстремальную инфляцию" в стране хуже, чем где-либо в ЕС, пояснил Петер Вировац, главный экономист ING Hungary.

"Повсюду были засухи, везде выросли цены на энергию, везде выросли расходы поставщиков. Но если производство недостаточно эффективно, то, конечно, отечественные производители обнаружат, что оплачивать эти расходы гораздо обременительнее", – сказал Вировац.

Общий уровень инфляции в Венгрии вырос до 25,6%, что также является самым высоким показателем в ЕС. В целом в Евросоюзе средний уровень инфляции замедлился до 8,3% в прошлом месяце.

В декабре глава правительства Виктор Орбан увеличил дефицит бюджета Венгрии после того, как парламент утвердил документ.