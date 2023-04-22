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Росія скасувала акцію "Безсмертний полк", бо боїться показати масштаб втрат – розвідка Британії

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 11:48
Росія скасувала акцію Безсмертний полк, бо боїться показати масштаб втрат – розвідка Британії
ПУТІН У ХОДІ "БЕЗСМЕРТНОГО ПОЛКУ", ФОТО КРЕМЛЯ

Російська влада скасувала акцію "Безсмертний полк", швидше за все, щоб не підкреслювати масштаб своїх втрат у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у суботу.

Згідно з оглядом, Росія намагається зберегти послідовність основного наративу, який вона використовує для виправдання війни в Україні. Мовляв, що її вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.

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18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічної акції "Безсмертний полк" нібито з міркувань "безпеки", нагадає британська розвідка.

"Насправді влада, швидше за все, була стурбована тим, що учасники ходи підкреслили б масштаб нещодавніх російських втрат", – вважають у британському Міноборони.

Це сталося після того, як ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні "нацисти", що суперечить російському виправданню війни. 

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"Влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ві роки", – констатує британська розвідка.

На додаток 12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство "РИА Новости" повідомило про нібито "унікальні" документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року. 

Насправді, відповідальність за це несе попередник ФСБ – НКВС. У 2010 році Державна Дума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства, йдеться у британському зведенні.

Напередодні британська розвідка повідомила, що пропаганда Росії перебільшує вплив погоди на очікуваний контрнаступ України.

Теми: Росіяпропагандавійна
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