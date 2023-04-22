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Россия отменила акцию "Бессмертный полк", потому что боится показать масштаб потерь – разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 11:48
Россия отменила акцию Бессмертный полк, потому что боится показать масштаб потерь – разведка Британии
ПУТИН В ШЕСТВИИ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА", ФОТО КРЕМЛЯ

Российские власти отменили акцию "Бессмертный полк", скорее всего, чтобы не подчеркивать масштаб своих потерь в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в субботу.

Согласно обзору, Россия пытается сохранить последовательность основного нарратива, который она использует для оправдания войны в Украине. Мол, что ее вторжение является аналогом советского опыта Второй мировой войны.

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18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене нынешней акции "Бессмертный полк" якобы из соображений "безопасности", напоминает британская разведка.

"На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь", – считают в британском Минобороны.

Это произошло после того, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине "нацисты", что противоречит российскому оправданию войны. 

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"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", – констатирует британская разведка.

В дополнение 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило о якобы "уникальных" документах из архивов ФСБ, свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года. 

На самом деле, ответственность за это несет предшественник ФСБ – НКВД. В 2010 году Государственная Дума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах, говорится в британской сводке.

Накануне британская разведка сообщила, что пропаганда России преувеличивает влияние погоды на ожидаемое контрнаступление Украины.

Темы: Росcияпропагандавойна
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