Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия отменила акцию "Бессмертный полк", потому что боится показать масштаб потерь – разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 11:48
Россия отменила акцию Бессмертный полк, потому что боится показать масштаб потерь – разведка Британии
ПУТИН В ШЕСТВИИ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА", ФОТО КРЕМЛЯ

Российские власти отменили акцию "Бессмертный полк", скорее всего, чтобы не подчеркивать масштаб своих потерь в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в субботу.

Согласно обзору, Россия пытается сохранить последовательность основного нарратива, который она использует для оправдания войны в Украине. Мол, что ее вторжение является аналогом советского опыта Второй мировой войны.

18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене нынешней акции "Бессмертный полк" якобы из соображений "безопасности", напоминает британская разведка.

"На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь", – считают в британском Минобороны.

Это произошло после того, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине "нацисты", что противоречит российскому оправданию войны. 

"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", – констатирует британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

В дополнение 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило о якобы "уникальных" документах из архивов ФСБ, свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года. 

На самом деле, ответственность за это несет предшественник ФСБ – НКВД. В 2010 году Государственная Дума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах, говорится в британской сводке.

Накануне британская разведка сообщила, что пропаганда России преувеличивает влияние погоды на ожидаемое контрнаступление Украины.

Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 05:55 и 07:35В Умани российская ракета разрушила многоэтажку, 4 погибших

"Искандер-К": Воздушные силы уточнили, из чего 27 апреля РФ обстреляла Николаев

Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно РФ находилось возле места взрыва "Северного потока"

США объявили о новых санкциях против России и Ирана за удержание американцев в заложниках

фото"Второй пошел": командующий Воздушных сил поделился селфи с новым дивизионом Patriot

Подозреваемый в госизмене Табачник собрался баллотироваться на "выборы" оккупантов

Все новости...
ISW объяснил, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО"
В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр
В Курской области жалуются на обстрелы, несколько сел без света
В Крыму сработала ППО – оккупанты
Последние новости
08:47
фото, видео, обновлено от 05:55 и 07:35В Умани российская ракета разрушила многоэтажку, 4 погибших
08:45
Россияне составили наибольшую долю среди людей, которые въехали в Грузию в 2022 году
08:37
фото Обломки российской ракеты повредили многоэтажку в Украинке: ребенок – в больнице
08:20
"Искандер-К": Воздушные силы уточнили, из чего 27 апреля РФ обстреляла Николаев
08:16
Потери оккупантов превысили 189 тысяч военных
08:05
Силы обороны отбили более 65 вражеских атак – сводка
07:21
Украинские защитники уничтожили ночью 21 вражескую ракету
06:57
Силы ПВО сбили вблизи Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника
06:23
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
06:20
обновлено от 04:09По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: