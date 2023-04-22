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Фігурант витоку секретних документів США "зливав" дані з початку повномасштабного нападу Росії – NYT

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 14:41

Військовослужбовець ВПС національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних оборонних документів, публікував секретну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було відомо, і значно більшій групі користувачів. 

Про це йдеться у публікації видання The New York Times, пише "Європейська правда".

У лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну, профіль користувача, схожий на профіль Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в раніше нерозкритій чат-групі на платформі Discord, що налічувала близько 600 членів.

Схоже, що перший витік стався менш ніж за 48 годин після вторгнення Росії в Україну, пише видання.

"Бачив звіт Пентагону, в якому сказано, що одну третю сил використовують для вторгнення", – написав користувач. 

Очевидно, бажаючи справити враження на інших учасників групи, які поставили під сумнів його аналіз, він додав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги роботи в розвідувальному підрозділі USAF", – писав він, маючи на увазі Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки.

Деякі з опублікованих розвідувальних даних, як видається, передбачали розвиток подій на полі бою. 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про російський відступ з Києва, яку, за його словами, він знайшов на сайті Агентства національної безпеки.

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"Деякі "великі" новини. На захід від Києва може відбутися заплановане виведення військ, як і в інших місцях", – написав він. Через два дні російські посадові особи оголосили, що вони відходять від столиці України.

Джошуа Ханьє, один з адвокатів Тейшейри, відмовився коментувати останні дані. Представники Федерального бюро розслідувань і міністерства юстиції США також відмовилися від коментарів.

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

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Теми: СШАвійна
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