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Фигурант утечки секретных документов США "сливал" данные от начала полномасштабного нападения России - NYT

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 14:41

Военнослужащий ВВС национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных оборонных документов, публиковал секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно, и значительно большей группе пользователей. 

Об этом говорится в публикации издания The New York Times, пишет "Европейская правда".

В феврале 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, профиль пользователя, похожий на профиль Джека Тейшейры, начал публиковать секретные разведывательные данные о российских военных действиях в ранее нераскрытой чат-группе на платформе Discord, насчитывавшей около 600 членов.

Похоже, что первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину, пишет издание.

"Видел отчет Пентагона, в котором сказано, что одну треть сил используют для вторжения", – написал пользователь. 

Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые поставили под сомнение его анализ, он добавил: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества работы в разведывательном подразделении USAF", – писал он, имея в виду Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.

Некоторые из опубликованных разведывательных данных, как представляется, предсказывали развитие событий на поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о российском отступлении из Киева, которую, по его словам, он нашел на сайте Агентства национальной безопасности.

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"Некоторые "большие" новости. К западу от Киева может произойти запланированный вывод войск, как и в других местах", – написал он. Через два дня российские должностные лица объявили, что они отходят от столицы Украины.

Джошуа Ханье, один из адвокатов Тейшейры, отказался комментировать последние данные. Представители Федерального бюро расследований и министерства юстиции США также отказались от комментариев.

Тейшейру  обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

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Темы: СШАвойна
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