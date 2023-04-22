Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фигурант утечки секретных документов США "сливал" данные от начала полномасштабного нападения России - NYT

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 14:41

Военнослужащий ВВС национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных оборонных документов, публиковал секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно, и значительно большей группе пользователей. 

Об этом говорится в публикации издания The New York Times, пишет "Европейская правда".

В феврале 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, профиль пользователя, похожий на профиль Джека Тейшейры, начал публиковать секретные разведывательные данные о российских военных действиях в ранее нераскрытой чат-группе на платформе Discord, насчитывавшей около 600 членов.

Реклама:

Похоже, что первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину, пишет издание.

"Видел отчет Пентагона, в котором сказано, что одну треть сил используют для вторжения", – написал пользователь. 

Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые поставили под сомнение его анализ, он добавил: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества работы в разведывательном подразделении USAF", – писал он, имея в виду Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые из опубликованных разведывательных данных, как представляется, предсказывали развитие событий на поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о российском отступлении из Киева, которую, по его словам, он нашел на сайте Агентства национальной безопасности.

"Некоторые "большие" новости. К западу от Киева может произойти запланированный вывод войск, как и в других местах", – написал он. Через два дня российские должностные лица объявили, что они отходят от столицы Украины.

Джошуа Ханье, один из адвокатов Тейшейры, отказался комментировать последние данные. Представители Федерального бюро расследований и министерства юстиции США также отказались от комментариев.

Тейшейру  обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

Читайте также: Шпион нового поколения: что выяснило расследование слива секретных документов Пентагона.

Темы: СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: