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Росія заявила про масове видворення російських дипломатів з Німеччини, оголосила відповідь

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 16:03
Росія заявила про масове видворення російських дипломатів з Німеччини, оголосила відповідь
посольство Росії в Берліні, фото NurPhoto via Getty Images

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що влада Німеччини ухвалила рішення про масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. 

Про це, як пише "Європейська правда", сказано у заяві МЗС РФ в суботу.

У російському міністерстві заявили, що німецька сторона неодноразово запевняла в "небажанні афішувати цей сюжет", але при цьому порушила свої запевнення і проінформувала представників ЗМІ, "які вона регулярно використовує для організації "контрольованих витоків" і дезінформаційних "вкидань".

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"Як реакцію на ворожі дії Берліна російською стороною ухвалено рішення про "дзеркальне" вислання з Росії німецьких дипломатів, а також про істотне обмеження максимальної кількості працівників німецьких дипломатичних представництв у нашій країні, про що було офіційно повідомлено посла ФРН у Росії Г. фон Гаяра під час бесіди в МЗС Росії 5 квітня 2023 року", – йдеться у повідомлення російського міністерства.

Не відомо, про яку кількість висланих німецьких та російських дипломатів йде мова, а також про масштаб обмежень діяльності німецького посольства у Москві.

Наприкінці березня журнал Focus заявив, що глава німецького МЗС Анналена Бербок збирається вислати понад 30 російських дипломатів із Німеччини через підозри в дезінформації та можливому вербуванні інформаторів.

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Після цього міністерство закордонних справ Німеччини спростувало інформацію про плани вислати кількадесят російських дипломатів.

Теми: РосіяНімеччинадипломатичні відносини
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