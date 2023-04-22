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Россия заявила о массовом выдворении российских дипломатов из Германии, объявила ответ

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 16:03
Россия заявила о массовом выдворении российских дипломатов из Германии, объявила ответ
посольство России в Берлине, фото NurPhoto via Getty Images

Министерство иностранных дел России заявило, что власти Германии приняли решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД РФ в субботу.

В российском министерстве заявили, что немецкая сторона неоднократно уверяла в "нежелании афишировать этот сюжет", но при этом нарушила свои заверения и проинформировала представителей СМИ, "которые она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов".

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества работников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Г. фон Гаяр во время беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", – говорится в сообщении российского министерства.

Не известно, о каком количестве высланных немецких и российских дипломатов идет речь, а также о масштабе ограничений деятельности немецкого посольства в Москве.

В конце марта журнал Focus заявил, что глава немецкого МИД Анналена Бербок собирается выслать более 30 российских дипломатов из Германии из-за подозрений в дезинформации и возможной вербовке информаторов.

После этого министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о планах выслать несколько десятков российских дипломатов.

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Темы: РосcияГерманиядипломатические отношения
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