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МЗС Естонії викличе посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 17:00
МЗС Естонії викличе посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн
прапор Естонії, фото AFP via Getty Images

Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення щодо коментарів китайського дипломата у Франції про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Про це повідомив виданню Delfi міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

У п'ятницю посол Китаю у Франції Лу Шає дав інтерв'ю, в якому поставив під сумнів суверенітет Естонії та інших колишніх країн СРСР.

На думку міністра закордонних справ Естонії, такі заяви китайського дипломата викликають жаль. 

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", – сказав він.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто". 

ВІДЕО ДНЯ

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.

Теми: ЕстоніяКитай
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