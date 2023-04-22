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МЗС Естонії викличе посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 17:00
МЗС Естонії викличе посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн
прапор Естонії, фото AFP via Getty Images

Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення щодо коментарів китайського дипломата у Франції про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Про це повідомив виданню Delfi міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

У п'ятницю посол Китаю у Франції Лу Шає дав інтерв'ю, в якому поставив під сумнів суверенітет Естонії та інших колишніх країн СРСР.

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На думку міністра закордонних справ Естонії, такі заяви китайського дипломата викликають жаль. 

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", – сказав він.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

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Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто". 

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.

Теми: ЕстоніяКитай
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