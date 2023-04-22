Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 17:00
МИД Эстонии вызовет посла Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран
флаг Эстонии, фото AFP via Getty Images

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.

Об этом сообщил изданию Delfi министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью, в котором поставил под сомнение суверенитет Эстонии и других бывших стран СССР.

Реклама:

По мнению министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление. 

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

ВИДЕО ДНЯ

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто". 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.

Темы: ЭстонияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Эстония
Большинство эстонцев хотят отставки премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа
Жители Эстонии собрали деньги на 21 разведывательный дрон для Украины
Растоптавший флаг Украины мужчина избежал наказания в Эстонии
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: