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Окупанти дали кримському татарину 7 років за переказ 500 гривень другові

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 20:45
Окупанти дали кримському татарину 7 років за переказ 500 гривень другові
Аппаз Куртамет, фото з Telegram Лубінця

Підконтрольний РФ "Київський райсуд Сімферополя" засудив кримського татарина Аппаза Куртамета до 7 років позбавлення волі за нібито перерахування ним 500 гривень добровольчому батальйону "Крим".

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram, Крим.Реалії

Дослівно Лубінець: "7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії "Київський райсуд Сімферополя" ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета.

21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим". ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату".

Деталі: Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.

Як повідомляє Крим.Реалії, слухання справи завершилося 20 квітня. Суддя Оксана Карчевська оголосила вирок у кримінальній справі, визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в'язниці, а решти строку в колонії суворого режиму. Вирок ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов повідомив, що має намір оскаржити його в апеляційному суді.

Днем раніше сторона обвинувачення під час судових дебатів вимагала для Куртамета покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, стверджуючи, що провину підсудного було повністю доведено під час слідства та судового процесу. Захист наполягав на виправданні Куртамета, вважаючи, що в його діях немає складу злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише видання, у липні 2022 року Куртамет дав у борг своєму другові 500 гривень. 22 липня його затримали в Генічеську російські силовики. Звідти його відправили до фільтраційного табору, в якому під час перевірки телефону виявилося, що знайомий Куртамета, якому він позичив гроші, служить у добровольчому батальйоні "Крим". Слідчі ФСБ Росії подали його позику як "фінансування незаконного збройного формування".

Як заявив у своєму коментарі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, "у справі Аппаза Куртамета виявилося все свавілля, з яким діє окупаційна влада".

Теми: Кримкримські татариокупація
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