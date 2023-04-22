Оккупанты дали крымскому татарину 7 лет за перевод 500 гривен другу

Подконтрольный РФ "Киевский райсуд Симферополя" приговорил крымского татарина Аппаза Куртамета к 7 годам лишения свободы за якобы перечисление им 500 гривен добровольческому батальону "Крым".

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram, Крым.Реалии

Дословно Лубинец: "7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета.

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21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым" ("создании вооруженного формирования, руководстве таким формированием или его финансировании" ч.1 ст.208 УК РФ). По версии следствия, он перевел 500 гривен представителю батальона. На самом деле Аппаз занял в долг эти деньги знакомому, который в то время вступил в добробат".

Детали: Куртамета российские силовики задержали 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним исчезла. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище.

Как сообщает Крым.Реалии, слушание дела завершилось 20 апреля. Судья Оксана Карчевская огласила приговор по уголовному делу, признала Куртамета виновным и назначила наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокат Рефат Юнусов сообщил, что намерен обжаловать его в апелляционном суде.

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Днем ранее сторона обвинения во время судебных дебатов требовала для Куртамета наказания в виде 10 лет лишения свободы, утверждая, что вина подсудимого была полностью доказана во время следствия и судебного процесса. Защита настаивала на оправдании Куртамета, считая, что в его действиях нет состава преступления.

Как пишет издание, в июле 2022 года Куртамет дал в долг своему другу 500 гривен. 22 июля его задержали в Геническе российские силовики. Оттуда его отправили в фильтрационный лагерь, в котором во время проверки телефона оказалось, что знакомый Куртамета, которому он одолжил деньги, служит в добровольческом батальоне "Крым". Следователи ФСБ России подали его заем как "финансирование незаконного вооруженного формирования".

Как заявил в своем комментарии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, "в деле Аппаза Куртамета проявился весь беспредел, с которым действует оккупационная власть".