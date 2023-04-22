Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters

Під час зустрічі з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем наступного тижня президент США Джо Байден пообіцяє "суттєві" кроки щодо стримування можливої ядерної атаки КНДР на Південну Корею.

Джерело: високопоставлений американський чиновник у коментарі Reuters

Пряма мова: "Ми надзвичайно інтенсивно працюємо з південнокорейцями, щоб вжити необхідних заходів для підтримки як громадської думки, так і реальності наших зобов'язань".

Деталі: Чиновник назвав одним з найбільших досягнень США те, що низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, які могли б створити ядерну зброю, вирішили не робити цього через захист так званої "ядерної парасольки" Сполучених Штатів.

Пряма мова: "Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність до ядерного стримування залишається незмінною для Південної Кореї…

Президент Байден ... буде говорити про суттєві кроки, щоб підкреслити це, оновити його, дати зрозуміти, що ніхто не має сумнівів у нашій відданості Південній Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку Північної Кореї, брязкання зброєю з боку Росії і відвертих амбіцій щодо нарощування ядерного потенціалу з боку Китаю".

Більше деталей: Чиновник не деталізував ці кроки, сказавши лише, що вони включатимуть "різноманітні речі, починаючи від певних видів розрахунків і закінчуючи нашою фактичною діяльністю, а також деякими зобов'язаннями на високому рівні між Сполученими Штатами і Південною Кореєю".

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Як зазначає Reuters, все більше південнокорейців заявляють, що їхня країна повинна розвивати свій ядерний арсенал для захисту від нападу з боку ядерної Північної Кореї. Згідно з опитуванням, оприлюдненим 6 квітня Інститутом політичних досліджень "Асан" у Сеулі, 64,3% південнокорейців підтримали розробку ядерної зброї, 33,3% виступили проти.

Опитування показало, що 52,9% південнокорейців були впевнені, що Сполучені Штати застосують ядерну зброю для захисту Південної Кореї в разі ядерної атаки з боку Північної Кореї. Але ця цифра впала до 43,1%, коли респондентів запитали, чи вважають вони, що США ризикнуть своєю безпекою, щоб захистити Південну Корею, 54,2% відповіли, що США не підуть на такий ризик.