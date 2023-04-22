Байден пообещает "существенные" шаги для защиты Южной Кореи от возможной атаки КНДР – Reuters

Во время встречи с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолем на следующей неделе президент США Джо Байден пообещает "существенные" шаги по сдерживанию возможной ядерной атаки КНДР на Южную Корею.

Источник: высокопоставленный американский чиновник в комментарии Reuters

Прямая речь: "Мы очень интенсивно работаем с южнокорейцами, чтобы принять необходимые меры для поддержки как общественного мнения, так и реальности наших обязательств".

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Детали: Чиновник назвал одним из крупнейших достижений США то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, решили не делать этого из-за защиты так называемого "ядерного зонтика" Соединенных Штатов.

Прямая речь: "Мы очень четко заявили, что наша приверженность ядерному сдерживанию остается неизменной для Южной Кореи...

Президент Байден ... будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, обновить его, дать понять, что никто не сомневается в нашей преданности Южной Корее, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и откровенных амбиций по наращиванию ядерного потенциала со стороны Китая".

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Больше деталей: Чиновник не детализировал эти шаги, сказав лишь, что они будут включать "различные вещи, начиная от определенных видов расчетов и заканчивая нашей фактической деятельностью, а также некоторыми обязательствами на высоком уровне между Соединенными Штатами и Южной Кореей".

Как отмечает Reuters, все больше южнокорейцев заявляют, что их страна должна развивать свой ядерный арсенал для защиты от нападения со стороны ядерной Северной Кореи. Согласно опросу, обнародованному 6 апреля Институтом политических исследований "Асан" в Сеуле, 64,3% южнокорейцев поддержали разработку ядерного оружия, 33,3% выступили против.

Опрос показал, что 52,9% южнокорейцев были уверены, что Соединенные Штаты применят ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореи. Но эта цифра упала до 43,1%, когда респондентов спросили, считают ли они, что США рискнут своей безопасностью, чтобы защитить Южную Корею, 54,2% ответили, что США не пойдут на такой риск.