В МЗС Польщі розкритикували німецькі заяви про "привідчинені двері в НАТО" для України

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик вважає, що якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України в НАТО, нинішньої війни не було б.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України.

"Двері прочинені на трішки, але зараз не час розв'язувати це питання", – сказав Пісторіус, додавши, що цей варіант неможливо серйозно обговорювати, поки триває війна Росії проти України.

"Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", – сказав він.

На таку заяву критично відреагували в МЗС Польщі.

"Питання в тому, коли настане час на цю "холодну голову". Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?" – зазначив Пьотр Вавжик.

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"Якби Німеччина не рахувала так, як зараз, не намагалася загальмувати вступ України до Північноатлантичного альянсу, якби багато років тому у Мюнхені Україна отримала запрошення до Альянсу, то сьогодні в Україні не було б війни" – додав він.

На його думку, зараз спостерігається продовження давнього підходу країн Західної Європи.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО" – зазначив Вавжик.

На його думку, позиція німецького міністра може дійсно уповільнити вступ України до НАТО, оскільки під час прийому нової держави в Альянс потрібна одностайність. Варто зазначити, що Угорщина також погрожує блокуванням вступу України до НАТО через претензії до Києва щодо нібито утисків угорців Закарпаття.

Заступник глави МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує членство України в НАТО і вважає, що чим скоріше це станеться, тим краще.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ у четвер і висловив підтримку вступу України до Альянсу.

За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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