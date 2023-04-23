В МИД Польши раскритиковали немецкие заявления о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что если бы Германия в свое время не блокировала вступление Украины в НАТО, нынешней войны не было бы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас не лучшее время для НАТО принимать решение о членстве Украины.

"Двери приоткрыты на немного, но сейчас не время решать этот вопрос", – сказал Писториус, добавив, что этот вариант невозможно серьезно обсуждать, пока продолжается война России против Украины.

"Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", – сказал он.

На такое заявление критически отреагировали в МИД Польши.

"Вопрос в том, когда наступит время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?" – отметил Петр Вавжик.

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"Если бы Германия не считала так, как сейчас, не пыталась затормозить вступление Украины в Североатлантический альянс, если бы много лет назад в Мюнхене Украина получила приглашение в Альянс, то сегодня в Украине не было бы войны", – добавил он.

По его мнению, сейчас наблюдается продолжение давнего подхода стран Западной Европы.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины то ли к ЕС, то ли к НАТО", – отметил Вавжик.

По его мнению, позиция немецкого министра может действительно замедлить вступление Украины в НАТО, поскольку во время приема нового государства в Альянс требуется единодушие. Стоит отметить, что Венгрия также угрожает блокированием вступления Украины в НАТО из-за претензий к Киеву относительно якобы притеснений венгров Закарпатья.

Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что Варшава поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев в четверг и выразил поддержку вступления Украины в Альянс.

По его словам, на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

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