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У Харкові стався вибух на АЗС, поліція розслідує диверсію

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 15:41
У Харкові стався вибух на АЗС, поліція розслідує диверсію
вибух на азс, фото поліції харківщини

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху на АЗС у Новобаварському районі Харкова.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Під час вибуху ніхто не постраждав.

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За даними правоохоронців, 22 квітня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі міста Харкова.

Поліція відкрила провадження за статтею 113 (ч.2) "Диверсія", санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: Харківвибухполіція
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