В Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию

Полиция проводит проверку по факту взрыва на АЗС в Новобаварском районе Харькова.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Во время взрыва никто не пострадал.

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По данным правоохранителей, 22 апреля около 22:20 в полицию поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова.

Полиция открыла производство по статье 113 (ч.2) "Диверсия", санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.