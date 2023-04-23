В Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию
Воскресенье, 23 апреля 2023, 15:41
Полиция проводит проверку по факту взрыва на АЗС в Новобаварском районе Харькова.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: Во время взрыва никто не пострадал.
По данным правоохранителей, 22 апреля около 22:20 в полицию поступило сообщение о пожаре на одной из АЗС, расположенной в Новобаварском районе города Харькова.
Полиция открыла производство по статье 113 (ч.2) "Диверсия", санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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