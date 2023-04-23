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Головнокомандувач Сил оборони Естонії: Росія повинна розпастися на маленькі держави

"Європейська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 17:05
Головнокомандувач Сил оборони Естонії: Росія повинна розпастися на маленькі держави
Мартін Херем, фото Sander Ilvest

Головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем вважає, що війна закінчиться тільки тоді, коли Росія розпадеться на маленькі держави.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ETV "Ранок з Ану", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"Одна справа – скільки ресурсів є до Владивостока на різних складах, у містах і селах. Інша справа – стандарт того, що хтось вважає втратою, а хтось сприймає як втрату. Мені здається, що Росія сприймає втрату 500-600 солдатів на день як ознаку сили", – заявив Херем.

"Ми можемо втратити стільки і завтра, а ви не можете, я можу, і я прийду, і все одно візьму те, що мені належить. Якщо стандарт такий, то українцям буде дуже важко завершити [війну] до того, як останній окупант буде знищений на їхній території", - додав він.

За його словами, росіяни довели українців до того, що українці не можуть зупинитися до виходу до своїх кордонів, а це означає, що вони завдадуть ще більшої шкоди росіянам.

"Росіяни внутрішньо також бачать ці втрати, і якщо ви – держава, зазнали поразки від українців, яких вони принижували у своїх ЗМІ, то як ви поведетеся після цього. Ви знову десь підете себе показувати, і в цьому відношенні я не бачу, щоб цей конфлікт закінчився, поки Росія повністю не зміниться", – пояснив Херем.

На його думку, тільки розпад Росії гарантує припинення війни.

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"Це більше не повинна бути Росія, це не повинна бути велика і могутня країна, яка вважає, що має право робити все. Росія повинна розпастися на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій", – пояснив Херем.

Він додав, що Естонія все більше і більше наближається до ситуації Ізраїлю, де сили оборони завжди готові до того, що щось може статися.

"Не сьогодні-завтра, але спокійніше від цього не стає. Я маю рахуватися з тим, що це може трапитися. Я не знаю, хто може передбачити, наскільки це ймовірно, але військова міць та історичний досвід показує – ми маємо бути готові", – пояснив Херем.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що найбільшою перешкодою для початку українського контрнаступу залишається дощова погода, і до початку активних бойових дій мине не менше місяця.

Теми: ЕстоніяРосія
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