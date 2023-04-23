Головнокомандувач Сил оборони Естонії: Росія повинна розпастися на маленькі держави

Головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем вважає, що війна закінчиться тільки тоді, коли Росія розпадеться на маленькі держави.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі ETV "Ранок з Ану", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"Одна справа – скільки ресурсів є до Владивостока на різних складах, у містах і селах. Інша справа – стандарт того, що хтось вважає втратою, а хтось сприймає як втрату. Мені здається, що Росія сприймає втрату 500-600 солдатів на день як ознаку сили", – заявив Херем.

"Ми можемо втратити стільки і завтра, а ви не можете, я можу, і я прийду, і все одно візьму те, що мені належить. Якщо стандарт такий, то українцям буде дуже важко завершити [війну] до того, як останній окупант буде знищений на їхній території", - додав він.

За його словами, росіяни довели українців до того, що українці не можуть зупинитися до виходу до своїх кордонів, а це означає, що вони завдадуть ще більшої шкоди росіянам.

"Росіяни внутрішньо також бачать ці втрати, і якщо ви – держава, зазнали поразки від українців, яких вони принижували у своїх ЗМІ, то як ви поведетеся після цього. Ви знову десь підете себе показувати, і в цьому відношенні я не бачу, щоб цей конфлікт закінчився, поки Росія повністю не зміниться", – пояснив Херем.

На його думку, тільки розпад Росії гарантує припинення війни.

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"Це більше не повинна бути Росія, це не повинна бути велика і могутня країна, яка вважає, що має право робити все. Росія повинна розпастися на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій", – пояснив Херем.

Він додав, що Естонія все більше і більше наближається до ситуації Ізраїлю, де сили оборони завжди готові до того, що щось може статися.

"Не сьогодні-завтра, але спокійніше від цього не стає. Я маю рахуватися з тим, що це може трапитися. Я не знаю, хто може передбачити, наскільки це ймовірно, але військова міць та історичний досвід показує – ми маємо бути готові", – пояснив Херем.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що найбільшою перешкодою для початку українського контрнаступу залишається дощова погода, і до початку активних бойових дій мине не менше місяця.