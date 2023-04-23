Главнокомандующий Силами обороны Эстонии: Россия должна распасться на маленькие государства

Генерал Мартин Херем, главнокомандующий Силами обороны Эстонии, считает, что война закончится только тогда, когда Россия распадется на маленькие государства.

Об этом он сказал в интервью программе ETV "Утро с Ану", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Одно дело – сколько ресурсов есть до Владивостока на разных складах, в городах и селах. Другое дело – стандарт того, что кто-то считает потерей, а кто-то воспринимает как потерю. Мне кажется, что Россия воспринимает потерю 500-600 солдат в день как признак силы", – заявил Херем.

"Мы можем потерять столько и завтра, а вы не можете, я могу, и я приду, и все равно возьму то, что мне принадлежит. Если стандарт такой, то украинцам будет очень трудно завершить [войну] до того, как последний оккупант будет уничтожен на их территории" – добавил он.

По его словам, россияне довели украинцев до того, что украинцы не могут остановиться до выхода к своим границам, а это означает, что они нанесут еще больший вред россиянам.

"Россияне внутренне также видят эти потери, и если вы – государство, потерпели поражение от украинцев, которых они унижали в своих СМИ, то как вы поведете себя после этого. Вы снова где-то пойдете себя показывать, и в этом отношении я не вижу, чтобы этот конфликт закончился, пока Россия полностью не изменится", – пояснил Херем.

По его мнению, только распад России гарантирует прекращение войны.

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"Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могущественная страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, которые не будут иметь так много власти и амбиций", – пояснил Херем.

Он добавил, что Эстония все больше и больше приближается к ситуации Израиля, где силы обороны всегда готовы к тому, что что-то может произойти.

"Не сегодня-завтра, но спокойнее от этого не становится. Я должен считаться с тем, что это может случиться. Я не знаю, кто может предсказать, насколько это вероятно, но военная мощь и исторический опыт показывает – мы должны быть готовы", – пояснил Херем.

Как сообщалось, министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что самым большим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца.