Рух у напрямку Києва з боку Борисполя ускладнений через ДТП
Неділя, 23 квітня 2023, 17:17
Через ДТП на Бориспільському шосе ускладнено дорожній рух в напрямку Києва.
Джерело: патрульна поліція Києва
Дослівно: "ДТП на Бориспільському шосе (1 км від Харківської площі). Рух ускладнено у напрямку міста Київ. Перед в'їздом у місто рух здійснюється крайньою правою смугою.
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Патрульні забезпечують охорону місця ДТП".
Деталі: У поліції закликали водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.