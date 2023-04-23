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Рух у напрямку Києва з боку Борисполя ускладнений через ДТП

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 17:17
Рух у напрямку Києва з боку Борисполя ускладнений через ДТП
ДТП на Бориспільському шосе, фото патрульної поліції

Через ДТП на Бориспільському шосе ускладнено дорожній рух в напрямку Києва.

Джерело: патрульна поліція Києва

Дослівно: "ДТП на Бориспільському шосе (1 км від Харківської площі). Рух ускладнено у напрямку міста Київ. Перед в'їздом у місто рух здійснюється крайньою правою смугою.

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Патрульні забезпечують охорону місця ДТП".

Деталі: У поліції закликали водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

Теми: КиївДТПавто
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