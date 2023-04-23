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Движение в направлении Киева со стороны Борисполя затруднено из-за ДТП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 17:17
Движение в направлении Киева со стороны Борисполя затруднено из-за ДТП
ДТП на Бориспольском шоссе, фото патрульной полиции

Из-за ДТП на Бориспольском шоссе затруднено дорожное движение в направлении Киева.

Источник: патрульная полиция Киева

Дословно: "ДТП на Бориспольском шоссе (1 км от Харьковской площади). Движение затруднено в направлении города Киев. Перед въездом в город движение осуществляется по крайней правой полосе.

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Патрульные обеспечивают охрану места ДТП".

Детали: В полиции призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

Темы: КиевДТПавто
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