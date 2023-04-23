Движение в направлении Киева со стороны Борисполя затруднено из-за ДТП
Воскресенье, 23 апреля 2023, 17:17
Из-за ДТП на Бориспольском шоссе затруднено дорожное движение в направлении Киева.
Источник: патрульная полиция Киева
Дословно: "ДТП на Бориспольском шоссе (1 км от Харьковской площади). Движение затруднено в направлении города Киев. Перед въездом в город движение осуществляется по крайней правой полосе.
Патрульные обеспечивают охрану места ДТП".
Детали: В полиции призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения.
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